Kreis Lörrach: Damit die Mobilitätswende gelingt

Der Bau von „NEMO“ kann beginnen: Hinter diesem Kürzel verbirgt sich das Netzwerk Mobilität Kandertal. In den kommenden vier Jahren sollen in zehn Gemeinden im und am Kandertal insgesamt 28 öffentlich zugängige Ladesäulen für Elektromobilität, darunter auch einige Schnellladesäulen, entstehen. In einem Diskussionsprozess vereinbarten die Gemeinden gemeinsam mit dem Investor, der Firma SimplyCharge, den Bau dieser Ladestationen als komplexe Lösung.