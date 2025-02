Kreis Lörrach: Damit die Tourismusregion bekannter wird

Die Sektion Lörrach/Müllheim/Bad Krozingen des Wirtschaftsrats der CDU hat sich dieser Tage im Gasthaus zum Kranz in Lörrach getroffen, um über die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven von Tourismus und Gastronomie in der Region zu diskutieren. Michael Böhler, Sprecher der Sektion, betonte die Bedeutung des Tourismus und der Gastronomie als wirtschaftliche Säulen im Markgräflerland und im Südschwarzwald. Er hob die kulturelle Vielfalt, die landschaftliche Schönheit sowie die kulinarischen Spezialitäten und den Weinbau der Region hervor, wie die Sektion in einer Mitteilung schreibt.