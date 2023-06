Kreis Lörrach Damit die Wärmewende gelingt

Wer eine Heizung einbaut, muss langfristig denken. Bei einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren empfiehlt es sich, auch zukünftige Entwicklungen im Auge zu behalten. Wie so oft sind ökonomische und ökologische Überlegungen dabei kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand. Steigende Öl- und Gaspreise sprechen ebenso gegen das Festhalten am Altbewährten wie die gesetzten Klimaziele. So will der Landkreis Lörrach bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein und setzt dabei verstärkt auf den Ausbau von Fernwärmenetzen. Überschüssige Wärme, wie sie zum Beispiel in der Industrie anfällt, soll nach Möglichkeit nicht ungenutzt verpuffen.