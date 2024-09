Kreis Lörrach: Damit Eltern Unterstützung haben

„Hallöchen!“ Janika Kraus, Stabsstellenleiterin beim Projektmanagement Soziales und Jugend im Landkreis Lörrach, begrüßte die Anwesenden im Sitzungssaal am 13. September auf ungewöhnliche Weise. „HalLÖchen“ ist der Name einer Applikation und Internet-Plattform, welche im Rahmen des Modellvorhabens Smarte.Land.Regionen im Landkreis Lörrach gemeinsam mit den Projektpartnern Fraunhofer IESE, CloudHaus und dem Landkreis Waldshut in den vergangenen sieben Jahren entwickelt wurde und nun online gehen soll. Diese Auftaktveranstaltung des Landkreises – in Zusammenarbeit mit dem Netzwerktreffen Frühe Hilfen - bildete hierfür den offiziellen Startschuss.