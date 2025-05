Kreis Lörrach: Damit Funklöcher geschlossen werden

„Ich kann dich kaum verstehen, der Empfang ist so schlecht. Ich rufe dich nachher zurück.“ – Nicht selten bricht das Telefonat ab, oder der Gesprächspartner ist nur bruchstückhaft zu hören, wenn man sich in einem Funkloch befindet. Die Mobilfunkqualität lässt in einigen Landstrichen in Deutschland zu wünschen übrig. Mancherorts besteht auch gar keine Abdeckung. Während im Nordwesten Deutschlands zuletzt in der Regel weniger als ein Prozent der Flächen mehrheitlich ohne Empfang waren, fällt der Anteil im Südwesten deutlich höher aus, wie Daten der Bundesnetzagentur zeigen. Einen genauen Blick auf die Mobilfunkversorgung im Regierungsbezirk Freiburg (RP) wirft eine gemeinsame Auswertung der IHK Südlicher Oberrhein, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der IHK Hochrhein-Bodensee. Diese haben Daten über die Mobilfunkversorgung in ihrem Wirtschaftsraum erhoben und am Donnerstag vorgestellt.