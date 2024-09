Kreis Lörrach: Damit Geflüchtete Hilfe erhalten

Praxiserfahrung motiviert

Einen großen Anteil, dass es dieses Hilfsangebot für geflüchtete Menschen gibt, hat die psychologische Psychotherapeutin Anna Maria Janßen. Die gebürtige Niederrheinerin arbeitete viele Jahre in der Suchtklinik am Birkenbuck in Malsburg-Marzell und erfuhr dort die Bedeutung von Traumatherapie bei einer Vielzahl ihrer Patienten.

„Unbehandelte Traumata sind ein Grund für Suchtverhalten. Daher ließ sich Anna Maria früh zur Traumatherapeutin ausbilden“, erzählt Gerda Senske. Sie arbeitete viele Jahre mit Janßen zusammen und gehört aktuell dem ehrenamtlichen Beirat des Traumanetzwerks an. Gemeinsam mit Weggefährten gab Senske am Donnerstag einen Ein- und Rückblick in die Entstehungszeit der Einrichtung und betonte die Bedeutung. „Das Thema lag ihr immer sehr am Herzen. Ziel ist es auch zu verhindern, dass aus Opfern Täter werden.“