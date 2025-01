Kreis Lörrach: Damit Herden vor dem Wolf sicher sind

Werbung für den Beruf

Kaufmann zeigte auf, in welcher Form sich der BLHV für den Berufsstand einsetzte – unter anderem mit dem Projekt „Dein erster Tag“. Mit dem Internetauftritt www.deinerstertag.de samt Video sei es gelungen, viele Ausbildungswillige für Berufe in der Landwirtschaft zu interessieren. Mit der Vertrauensstelle „Außerfamiliäre Hofübergabe“ bringe der BLHV in den Geschäftsstellen nun auch „Suchende und Findende“ zusammen, wie es Kaufmann formulierte.

In einem Regio-Forum sind nun Erzeuger und Großküchen vernetzt, ein Forderungspapier für eine zukunftsfähige Landwirtschaft wurde vom BLHV verabschiedet. Gemeinsam mit dem NABU fordern die Landwirte eine Revision der Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten. Die EU-Verordnung schützt die Wälder in den Produktionsländern. In Deutschland aber sei diese Verordnung unnötig, sie ziele eher auf Länder ab, in denen im Zuge der landwirtschaftlichen Produktion Regenwälder abgeholzt würden, berichtete Kaufmann. Weiter hielt er fest, dass der Volksantrag zum Flächenschutz, „Ländle leben lassen“, 53 000 Unterschriften erzielte. Ein Erfolg für viele Landwirte sei zudem, dass das Verbot, ungenutztes Grünland unter Streuobstbäumen nicht bewirtschaften zu dürfen, entfällt.