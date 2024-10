Kreis Lörrach: Damit Hilfe früh ankommt

In seiner Sozialpolitik baut der Landkreis vor allem auf Prävention: Das auf den Frühen Hilfen aufbauende Konzept „Alle dabei! Wir für die Kinder im Landkreis Lörrach“ als wichtiges Glied in der Präventionskette setzt bei den drei- bis siebenjährigen Kindern, ihren Eltern und den betreuenden Kindergärten an. So sollen Kinder mit Problemen erst gar keine Fälle für die Jugend- oder Eingliederungshilfe werden. Jugendhilfeplanerin Carolin Eichin präsentierte dieser Tage im Kreis-Jugendhilfeausschuss den Jahresbericht über den Stand der drei Bausteine des Konzepts.