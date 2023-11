Kreis Lörrach: Damit Hilfe früh ankommt

Sie begleitete das Lörracher Modellprojekt von 2020 bis Juni 2023 wissenschaftlich. Die Tagungsteilnehmer aus ganz Deutschland berichteten, dass viele junge Mütter und Familien von Armut betroffen seien. Sie müsse den Ratsuchenden häufig erst einmal bei der Existenzsicherung helfen, etwa beim Beantragen von Elterngeld, bevor man Erziehungsfragen besprechen könne, berichtete eine Beraterin der Diakonie Schopfheim. Dank der Babylotsinnen am Eli würden auch junge Mütter, die Erfahrung mit Gewalt und mit der Jugendhilfe hätten, in die Frühen Hilfen vermittelt, hob Judith Kohlmann, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, als Erfolg hervor. Dank des aufsuchenden Beratungsangebots der Babylotsinnen würden auch mehr migrantische Frauen, die wenig Deutsch sprechen, in die Frühen Hilfen vermittelt. Im Zeitraum der Studie erreichten die Babylotsinnen des Elisabethenkrankenhauses fast 80 Prozent aller Frauen nach der Geburt, die Familienbesucherinnen jedoch nur 30 Prozent der jungen Familien. Dies habe an den Kontakteinschränkungen wegen Corona gelegen, stellte Birgit Kepplinger klar: Inzwischen kämen auch die Familienbesucher mit rund acht von zehn Familien in Kontakt.