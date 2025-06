Kreis Lörrach: Damit junge Lehrkräfte bleiben

Vor vielen Jahren war Lörrach Seminarstandort für die Lehrerausbildung. Heute gelte das nur noch für die Primarstufe. Wo junge Menschen gemeinsam lernen, Freundschaft schließen, ins Berufsleben starten und Familie gründen, da blieben sie oft wohnen. Das bestätigen Anja Hanke und Petteri Möhwald von der GEW, die selbst als junge Lehrkräfte in die Region zogen.

Versetzungen von Lehrern

Die Realität sehe allerdings anders aus, heißt es in der Medienmitteilung von Jonas Hoffmann Über 200 Versetzungsanträge von Lehrkräften aus den Kreisen Lörrach und Waldshut liegen beim Regierungspräsidium in Freiburg vor. Eine Anfrage von Hoffmann an die Landesregierung zeige zudem, dass in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich viele Lehrkräfte in der Grenzregion den Lehrberuf verlassen hätten. Eine Stärkung von Lörrach als Ausbildungsstandort für Lehrkräfte verspreche Potenzial. Hoffmann betonte in diesem Zusammenhang die positive Wirkung der Dualen Hochschule auf den Standort Lörrach.