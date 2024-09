Kreis Lörrach: Damit Karies keine Chance hat

Am 25. und 26. September findet ein Schulprojekt zum Thema „Gesund im Mund“ mit der sechsten Klassenstufe der Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein statt. Claudia Kapamaz und Susanne Koch von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit betreuen das Projekt vor Ort. Vom 8. bis 10. Oktober wird das gesamte Team in der Gerhard-Jung-Schule in Zell im Wiesental sein. Die Schüler können in Kleingruppen an verschiedenen Mitmachstationen ihr Wissen zum Thema Zähne, Zahnpflege, Karies und Fluorid vertiefen. Bei einer Station werden Zahnbeläge sichtbar gemacht und anschließend unter Anleitung und mit dem Maskottchen „Krocky“ weggeputzt, bei einer anderen die Wirkung von Fluorid demonstriert, und auch der richtige Umgang mit der elektrischen Zahnbürste wird thematisiert. Die Fachfrauen für bewusste Kinderernährung, Kooperationspartner der AGZ, ergänzen die Lernstationen. Sie informieren über Getränke und nehmen dabei den Zuckergehalt und Säuregrad unter die Lupe.