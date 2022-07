Kreis Lörrach Damit mehr Lehrer an den Schulen sind

Die Politik habe den Schulen besonders im vergangenen Jahrzehnt immer weitere Aufgaben zugewiesen, ohne für die Aufstockung des personellen Bestands in Form vermehrter Lehrkräftezuweisung zu sorgen. Im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Regierung sei – wie vor der Wahl auch in verschiedenen Parteiprogrammen – die Einsatz von multiprofessionellen Teams vorgesehen. Außer diesen warmen Worten sei davon an den Schulen noch nichts angekommen. Das Gleiche gelte für die Einführung des Faches Ethik, das seit 2011 in allen Klassen beabsichtigt sei, aber in der Grundschule bisher nicht umgesetzt wurde. Weitere Beispiele unerfüllter Versprechen gebe es genügend, kritisiert der Verband. Dieser fordert die Aufstockung von Studienplätzen, sodass in einem weiteren Jahrzehnt Zehntausende neu ausgebildeter Lehrkräfte für das Land zur Verfügung stehen.