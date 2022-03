Kreis Lörrach Damit Menschen Schutz finden

In Steinen und Haltingen laufen derweil die Vorbereitungen für die Schaffung weiterer Unterkünfte. Insgesamt hat der Kreis derzeit rund 412 Plätze an den drei Standorten Schopfheim, Efringen-Kirchen und Rheinfelden, die laut Landratsamt voll belegt sind. In Steinen werden ab Juni 60 bis 80 Plätze zur Verfügung stehen, in Haltingen kommen ab Spätsommer etwa 90 Plätze hinzu, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Landkreis koordiniere weiter in engem Austausch mit den Gemeinden und anderen Anbietern Unterbringungsmöglichkeiten und die Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine. So sind beispielsweise derzeit drei Familien vorübergehend in der Jugendherberge Lörrach untergekommen. Auch Optionen für provisorische schnelle Hilfen, wie die Unterbringung in Sport- oder Gemeindehallen, würden geprüft. Des Weiteren würden private Unterbringungsmöglichkeiten koordiniert.

Für langfristige Angebote steht Helfern ein Formular unter www.landkreis-loerrach.de/ukrainehilfe zur Verfügung.