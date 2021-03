Kreis Lörrach Damit niemand leer ausgeht

Zwar sind Lehrer in der Impfpriorität hochgestuft worden (wir berichteten), allerdings ist das umstrittene Vakzin von Astrazeneca nicht für Menschen über 65 Jahre zugelassen. „Damit fallen ältere Lehrkräfte durch das Raster“, monierte Hanke. Und diese spielten im Schulamtsbezirk eine wichtige Rolle. Verrentete oder pensionierte Lehrer trügen nämlich im Ruhestand dazu bei, freiwillig als Krankheitsvertretung oder als sogenannte Handschlaglehrkräfte an Schulen den Lehrkräftemangel abzumildern. „Vielerorts retten sie mit ihrem Einsatz bis zum Ende der Dienstzeit und eben auch darüber hinaus die Versorgung an den Schulen und Kitas“, erklärte Hanke.

„Dass nun genau diese Kollegen leer ausgehen sollen, ist ein Schlag ins Gesicht. Statt keinem Impfangebot müssten sie für ihren Einsatz ein Impfangebot auf dem goldenen Tablett serviert bekommen“, forderte die Kreis-Vorsitzende in einem Schreiben an Sozialminister Manfred Lucha. „Unser Kreis ist landesweit mit am stärksten vom Lehrkräfte- und Erziehermangel betroffen. Wenn diese Kollegen, wie von manchen verständlicherweise nun bereits angekündigt, nun tatsächlich den Bettel hinschmeißen, wäre das für uns katastrophal“, macht Hanke deutlich.