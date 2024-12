Kreis Lörrach: Damit Pendeln nicht zur Belastung wird

Seit Januar 2021 besteht mit dem neuen „PendlerAbo“ die Möglichkeit, die Jahresabos zweier benachbarter Verbünde auf einer Abokarte zu erhalten. Somit kann zusätzlich zum RVL-Abo das Abo des Nachbarverbunds RVF (Freiburg) oder des WTV (Waldshut) in einem Vorgang bestellt werden. Fahrgäste müssen sich somit nur an einen Verbund wenden, um ihr Abo für zwei benachbarte Verbünde aus einer Hand zu beziehen. Weiter bietet der RVL die Regio Card, Regio Card Plus, Regio Card Plus light sowie JobTicketBW an. Zuletzt hat der neue Regiobus zum EuroAirport „Freund“ seinen Dienst aufgenommen, der laut Kreisverwaltung auch Berufspendler ansprechen soll.

Mit einer Jahres- oder Monatskarte für die Kernzonen des RVL, TNW oder einem Distribus-Abo können Nutzer die neue Linie in den meisten Fällen kostenlos nutzen. Auch das Deutschlandticket und das Jugendticket BW werden bis zum Flughafen anerkannt. Für Teilstrecken im Inland gelten die regulären RVL- oder Distribus-Tarife. Ein Einzelticket kostet von Lörrach bis Saint-Louis 5,60 Euro und bis zum Flughafen 6,30 Euro. Für Hin- und Rückfahrten am selben Tag oder Reisen mit Kindern unter 14 Jahren ist die Dreiländertageskarte TriRegio Mini für 10,70 Euro empfehlenswert.

Volle Züge

Indes: Volle Züge, Zugausfälle und schlecht getaktete Busverbindungen – vor allem in den Abendstunden – sind für manchen Pendler Argumente, die für das eigene Auto sprechen – insbesondere dann, wenn der Wohnort im ländlichen Raum liegt. Besonders problematisch ist die Lage im Markgräflerland, wo sich jüngst Widerstand gegen die Linienneukonzeptionierung des Landkreises formierte, der Nachbesserungen versprach: Das getaktete und verdichtete Netz sieht im Grundgerüst drei schnelle Hauptachsen vor, die Linie 200 von Kandern nach Basel, bisher der 55er, dann die 240er als Sausenberger sowie in Ost-West-Richtung der 220er von Lörrach zum Flughafen.

Diese drei Hauptachsen sollen durch Hauptlinien, Nebenlinien und dem Schülerverkehr ergänzt werden. Der Betriebsstart ist für Dezember 2026 vorgesehen. Dann dürfen sich die Pendler laut Verwaltung darauf freuen, dass der frühere 55er-Bus künftig durch Weil in Richtung Basel fährt, ein größerer zeitlicher Puffer enthalten und eine Beständigkeit gewährleistet sein wird.

Bahn nach Mulhouse

Derweil freuen sich die Städte Neuenburg und Müllheim über die Wiederinbetriebnahme der Bahnverbindung Müllheim-Neuenburg-Mulhouse ab Januar. Die Bahnlinie biete eine nachhaltige Alternative für Pendler und Reisende.

Die Städte setzen sich laut einer gemeinsamen Mitteilung für eine zukünftige Verlängerung der Strecke ein, die auf französischer Seite bis Belfort und auf deutscher Seite bis Freiburg im Breisgau reichen könnte.