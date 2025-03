Kreis Lörrach: Damit Pflegekräfte gut ankommen

Darüber hinaus kamen alle zehn erfolgreichen Absolventen der einjährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer ab November per Festanstellung an Bord des Klinikteams, wie die Klinikleitung Ende Februar bekannt gab. In den Ausbildungen zur Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistenz liegt die Übernahmequote ebenfalls bei 100 Prozent, so Kavur. „Wichtig ist, dass wir den Schwerpunkt auf unsere Ausbildung und den Nachwuchs legen.“ Und das ist auch nötig, denn: Der Agentur für Arbeit zufolge dauert es rund 230 Tage, bis die Stelle einer Krankenpflegefachkraft besetzt werden kann, und 210 Tage bei einer Altenpflegekraft. Bis 2040 müssten deutschlandweit mehr als 191 000 zusätzliche Pflegekräfte in die Branche geholt werden, erklärt die Initiative für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegereform. Erschwerend kommt hinzu, dass der Beruf an Attraktivität verliert. „Es gibt viele Pflegekräfte, die ihrem Beruf den Rücken kehren. Das ist in manchen Häusern einfach Fakt“, sagt Kavur. Die Ursache liege am Gesundheitssystem selbst. Nicht zuletzt sei die Bürokratie ein Thema. Letztere stellt ausländische Fachkräfte bisweilen vor eine Geduldsprobe, denn die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und die Sprachbarriere müssen erst einmal gemeistert werden. Vom Vorstellungsgespräch bis zur Arbeitsaufnahme dauert es in der Regel sechs bis neun Monate, verweist Kavur auf Behördengänge sowie die Beantragung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und die Kenntnisprüfung. „Das dauert wirklich lange, ist aber angemessen.“ Diese Zeit bräuchten die neuen Mitarbeiter, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, die Abläufe im Krankenhaus kennenzulernen und von Behörden festgestellte Defizite zu beheben.