Kreis Lörrach Damit Raser ins Netz gehen

Auch Pendler zu schnell

Die Zahlen seien trotz veränderten Verkehrsaufkommens mit dem Frühjahr vergleichbar. Insgesamt rechnet die Verwaltung für das Jahr 2020 mit einem gegenüber dem Planansatz um 700 000 Euro verminderten Bußgeldertrag.

Mit der Beschaffung einer vierten Kamera für die stationär eingerichteten neun Messplätze beziehungsweise zehn Messsäulen, in denen die Kameras im Wechsel eingesetzt werden, will der Landkreis die Verkehrssicherheit erhöhen, hieß es im Umweltausschuss. Denn: Wie Messergebnisse zeigen, würden an den Messstellen trotz deren Bekanntheit zum Teil erhebliche und vor allem eine große Anzahl an Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Dabei handle es sich keinesfalls nur um auswärtige Fahrer. Ein nicht unerheblicher Teil seien Pendler, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Als wichtig erachtet die Verwaltung auch die Geschwindigkeitsüberwachung auf engem Raum, also in Ortsdurchfahrten vor Schulen und Kindergärten. Das Erfordernis, Messungen durchzuführen, nehme aus Verkehrssicherheitsgründen stetig zu, weshalb im nächsten Jahr der Beschaffungsauftrag für die erforderliche Technik ausgeschrieben werden soll, nachdem die Verwaltung die Beschaffung in diesem Jahr wegen der unübersichtlichen Haushaltslage zunächst zurückgestellt hatte.

Veraltete Technik

Weiter will der Kreis ein Messfahrzeug samt Ausrüstung für die mobile Messtechnik neu anschaffen. Denn: Mit der bestehenden und in die Jahre gekommenen mobilen Messtechnik könne der Auftrag zur Geschwindigkeitsüberwachung nicht mehr für die Zukunft gewährleistet werden.