Kreis Lörrach: Damit sich das Auerhuhn wohlfühlt

Die 16 Schüler der diesjährigen Klasse sowie interessierte Zuhörer, darunter Schulleiterin Stefanie Froescheis und Kreisjägermeister Alex Rose, der den rund 900 Jägern im Landkreis Lörrach vorsteht, erhielten aus Expertenhand grundlegende Informationen zur Lebensweise und zu den aktuellen Bestandszahlen dieses Vogels, der zu den Wappentieren des Schwarzwaldes gehört. Indem die Anzahl der Hähne während der alljährlichen Balz erhoben wird, lasse sich auf die Gesamtpopulation des Auerhuhns im gesamten Schwarzwald schließen. Zählte man hier im Jahr 1989 noch 475 Hähne, so setzte danach ein rapider Rückgang der Bestandszahlen ein, im Zuge dessen im Jahr 2022 mit 96 Hähnen der bisherige Tiefpunkt der Zählungen erreicht worden sei. Mittels eines forcierten Maßnahmenplans sei in den vergangenen zwei Jahren der Negativtrend zumindest gestoppt worden, indem im Jahr 2024 insgesamt 111 Hähne gezählt werden konnten.

In den kommenden zwei Monaten werden die Jugendlichen unter der Anleitung Hubers und ihrer Lehrer Michael Bruder und Benjamin Scherrer auf zwei ehemals forstwirtschaftlich intensiv genutzten Waldflächen der Feldbergregion arbeiten. Mittels Handsägen und Astscheren werden dort Habitate gestaltet, die dem ursprünglichen Lebensraum des Auerhuhns nahekommen, was ihm auch weiterhin das Überleben im Schwarzwald ermöglichen soll, wie die Gewerbeschule in einer Mitteilung schreibt. Beim zweiten Einsatz wird die Schülergruppe erstmalig durch die örtliche Jägerschaft aktiv unterstützt werden. Indem Jäger die Bestände des Raubwildes, insbesondere der Füchse und der Dachse, regulierten und indem sie schließlich bei den alljährigen Bestandszählungen ihre Auerhuhnbeobachtungen an die Forschungsstellen meldeten, komme deren Engagement, so der Vereinsvorsitzende Huber, eine bedeutende Rolle im Rahmen der Bemühungen zum Erhalt des Auerhuhns im Schwarzwald zu.