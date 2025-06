Kreis Lörrach: Dampf aus Hackschnitzel liefert Wärme

Die Wärmeverbund Rheinfelden übernimmt als Bauherrin die Investition in eine neue Anlage auf dem Feldschlösschen-Areal, während die Brauerei in die Anpassung des Gebäudes sowie in die notwendige Einbindung in die Infrastruktur – etwa die Umlegung der bestehenden Gasleitung – investiere.Der Wärmeverbund Rheinfelden Mitte bezieht neben Abwärme auch Heißwasser von Feldschlösschen, als Redundanz und Spitzenlastabdeckung. Das Heißwasser wird aus dem Dampf erzeugt und wird zukünftig einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie enthalten, was heute noch nicht der Fall ist. „Das Projekt stellt zudem eine bessere Preisstabilität sicher, erhöht die regionale Wertschöpfung und reduziert die Abhängigkeit von Gas. So entsteht ein nachhaltiger Ersatz für fossile Spitzenlastabdeckung“, sagt Christian Müller, Geschäftsführer der Wärmeverbund Rheinfelden.