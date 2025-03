Kreis Lörrach: Das Handwerk ins beste Licht rücken

„Der Anlass ist für uns von besonderer Bedeutung, denn der Tag des Handwerks made in Lörrach feiert sein 25-jähriges Bestehen“, sagte Ranz anlässlich eines Pressegesprächs. „Wir glauben fest daran, dass der Anlass ein einzigartiges Zeichen für Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt setzt“, so Ranz. „Seit 25 Jahren bringt unserer Veranstaltung Menschen zusammen, schafft unvergessliche Momente und zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich.“

Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß, wie beim Pressegespräch deutlich wurde. Nachdem bei der jüngsten Ausgabe mit Markus Merk, Weltschiedsrichter des Jahrzehnts, das Thema „Sicher entscheiden“ lautete, wird dieses Mal Redner Joey Kelly unter dem Motto „No Limits –Wie schaffe ich mein Ziel?“ referieren. Für Ranz sei das ein besonderer Höhepunkt. Kelly hat bereits 50 Marathons und 30 Ultramarathons absolviert. Eindrucksvoll sei sein Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler. In 17 Tagen und 23 Stunden durchquerte Joey Kelly im September 2010 Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze. Auf seinem 900 Kilometer langen Fußmarsch, ohne Geld, ernährte er sich nur von dem, was die Natur ihm gab. Und in den 90er-Jahren feierte er mit der Kelly Family große musikalische Erfolge, erinnerte der Kreishandwerksmeister.