Kreis Lörrach: Das künftige Zentralklinikum hat einen Namen

Gesicht und Identität

„Mit dem Namen und der neu entwickelten Wort-Bild-Marke haben wir einen wegweisenden Schritt in die Zukunft vollzogen“, freut sich der Vorsitzende Geschäftsführer Udo Lavendel in einer Feierstunde. Seine Geschäftsführungskollegin Monika Röther ergänzt: „Ein Logo und einen Namen zu haben, gibt dem neuen Klinikum ein Gesicht und eine Identität“.

Mitarbeiter füllen das Gebäude mit Leben

Entstanden ist der Name „Dreiland-Klinikum Lörrach“ durch die Beteiligung der Mitarbeiter: Klinikleitung und Projektsteuerungsgruppe waren sich einig, dass die Mitarbeiter das Herzstück des neuen Klinikums sind, dass sie dort ihr neues berufliches Zuhause finden und das Gebäude mit Leben füllen. Daher sollten sie bei der Namensfindung eine zentrale Rolle spielen, teilen die Kliniken des Landkreises Lörrach mit. Im Vorfeld wurde ein Projekt zur Definition der Marke des neuen Klinikums durchgeführt. In diesem Rahmen wurden mehr als 60 Interviews über alle Standorte hinweg geführt, um gemeinsame Werte und Grundlagen zu identifizieren. Die Ergebnisse dieses Prozesses führten zur Festlegung von Werten wie Bodenständigkeit, Verwurzelung in der Heimat, Emotion und der Bezug zum Standort, die sich im Namen des neuen Klinikums widerspiegeln sollten, schreiben die Kliniken des Landkreises Lörrach in ihrer Mitteilung.