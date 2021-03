Willi geht indes davon aus, dass das Bauvorhaben weiterhin seinen wirtschaftlichen Zweck erfüllen werde. Vordringlich sollen in Zukunft Mietkosten für die zusätzlich benötigten Arbeitsplätze eingespart werden. Mittlerweile stieg auch die Zahl der neu geschaffenen Stellen auf gut 300 an. „Sieht man sich die Erhöhung der Mieten in den vergangenen Jahren an, die sich ähnlich entwickelt haben wie die Baukosten, so wird sich das Projekt in Zukunft amortisieren“, war sich Willi sicher.