Kreis Lörrach Das menschliche Verhalten als Rohstoff

Kreis Lörrach. „Big Data und der algorithmische Mensch“ – so lautet das Thema eines Vortrags, den der Künstler Florian Mehnert am heutigen Donnerstag in Schopfheim hält. Adrian Steineck hat sich mit ihm darüber unterhalten, was sich dahinter verbirgt.

Der Begriff Big Data meint das Analysieren und Auswerten aller denkbaren von Menschen erzeugten Daten wie Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Ausbildung, Einkommen, sozialer und wirtschaftlicher Status, geografische Faktoren, Resonanz auf Werbung, individuelle Verbraucherdaten und Verbrauchervertrauen, persönlicher Lebensstil, ziviles und politisches Engagement und vieles mehr. Das menschliche Verhalten ist für die Big Data-Industrie ein wertvoller Rohstoff.

In der Ankündigung zu Ihrem Vortrag heißt es, sie wollen aufzeigen, dass wir uns bereits mitten in einer digitalisierten Big Data-Welt befinden, aus der es kein Zurück mehr gibt. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Big Data?

So beschrieben, klingt es wie George Orwells „1984“ mit dem alles beobachtenden Großen Bruder. Aber provokativ gefragt: Was ist daran schlimm, wenn Google weiß, was ich gerne mache, und mir entsprechende Werbung schickt?

Sie kritisieren die neuen Medien, die Sie aber gleichzeitig für Ihre Kunstaktionen nutzen. Ist das nicht ein Widerspruch?

Es gibt Aktionen wie den regelmäßigen Off-Day, an dem möglichst viele Menschen das Internet mal einen Tag lang bewusst nicht nutzen sollen. Halten Sie das für sinnvoll?

Ich kritisiere nicht die Digitalisierung als solche, sondern die Tatsache, dass wir alle die Quelle des kostenlosen Daten-Rohstoffs für einen neuartigen Produktionsprozess sind: die kommerzielle Auswertung und die Vorhersage unseres menschlichen Verhaltens. Nicht die Werbung ist schlimm, sondern die Idee der Big Data-Industrie, Persönlichkeitsmuster aus unserem Verhalten zu extrahieren und menschliches Verhalten vorauszusagen.

Ich lehne keinesfalls die neuen Medien ab. Im Gegenteil, sie sind eine wunderbare Entwicklung, die unserer Kommunikationsfreude Raum und neue Möglichkeiten schafft. Ein Problem liegt jedoch in der Verarbeitung. Wir erleben eine Art Einbahnstraßen-Situation. Wir wissen, dass wir Daten liefern, wir wissen aber nicht, was mit diesen passiert. Ein Beispiel ist das sogenannte dynamic pricing. Es bedeutet, dass Preise im Internet abhängig von unseren Bedürfnissen unterschiedlich angezeigt werden können. Warum soll ein Kunde für eine Ware mehr bezahlen als ein anderer? Die kritische Frage, die ich stelle, lautet: Wollen wir, dass menschliche Daten ein Rohstoff sind, der kommerziell verwertet wird?

Ich finde einen Off-Day sinnvoll, um wieder zu erleben, wie schön es sein kann, nicht alle fünf Minuten auf sein Handy zu schauen. Man kann zurück zu einer inneren Ruhe finden. Meine Kritik besteht jedoch nicht in einem Aufruf zum Rückschritt, sondern in der Reflexion und Diskussion darüber, wie wir unsere Gegenwart und Zukunft so gestalten können, dass wir trotz des digitalen Fortschritts unsere Würde und Freiheit bewahren.