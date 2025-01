Kreis Lörrach: Das Radfahren attraktiver machen

Hoehler: „Ausprobiert und beiseite gelegt“

Für Hoehler passen „ein absolutes Außerorts“ und ein Radschutzstreifen nicht zusammen. Denn Autofahrer überrollten diesen regelmäßig und hielten sich nicht an die Abstände. „Ausprobiert und beiseite gelegt, deshalb planen und bauen wir ja jetzt einen Radweg“, sagte Hoehler. Doch nicht nur an der Kreisstraße zwischen Egringen und Holzen plant der Landkreis neue Radwege, sondern auch an der Kreisstraße 6333 zwischen Minseln und Adelhausen sowie an der Kreisstraße 6336 zwischen Nordschwaben und Wiechs. Alexandra Käfer von der Stabsstelle Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität des Landratsamts informierte in der Sitzung über in den aktuellen Stand. Der Fahrradweg von Ober-Minseln entlang der K 6333 mit Abzweig an der Landstraße 139 nach Adelhausen ist auf der linken Seite geplant. Laut Vorlage zur Radwegeplanung wurde der Baubeginn mit einer Querungshilfe umgestaltet, in Absprache mit der Stadt Rheinfelden.

Günstige Perspektiven

Klaus Eberhardt (SPD) zeigte sich dankbar, dass die Querung Dinkelberg angegangen wird. Durch den Lückenschluss zwischen Dinkelberg und Wiesental ergäben sich für Radfahrer Perspektiven die sehr günstig seien. Derzeit laufe dafür ebenso wie beim Radweg an der K 6336 zwischen Nordschwaben und Wiechs. Unterlagen müssten noch vollständig überarbeitet werden und eine Neubilanzierung des Naturschutzes sei notwendig. Wegen Insolvenz musste ein neues Planungsbüro beauftragt werden. Zudem muss dort der Wanderparkplatz Nordschwaben umgeplant werden. Für den Radweg Egringen-Holzen (K6351) sollen in Kürze Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden, die Entwurfsplanung wird fortgeführt, die Bauwerksplanung hat begonnen. Kartierungsarbeiten konnten im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden.