Kreis Lörrach: Das Rennen um ein Mandat geht los

Amir Ismaili (FDP) erklärte bei der Nominierungsveranstaltung der Liberalen, dass Migration ein wichtiges Thema sei. „Nicht jeder, der Asyl ruft, wird auch Asyl bekommen. Wir können nicht alle aufnehmen“, sagte der 34-Jährige, der das Mandat von Christoph Hoffmann verteidigen will. Ein Weg der Zukunft könne es so sein, dass vor der Einreise erst Sprachkurse besucht und eine Wohnung nachgewiesen werden müssen, meinte Ismaili. Auch das Thema Sicherheit sei einer seiner Schwerpunkte: „Die Bürger müssen sich wohlfühlen.“ Weitere wichtige Themen seien für ihn Digitalisierung, Bürokratieabbau und Verkehr. Und mit Blick auf die Forderungen der Landwirte betonte er, dass eine Überregulierung der Wertschöpfung schade.

Christin Lehr (Freie Wähler) will in Berlin nicht nur dem Mittelstand Gehör verschaffen. Als Mediziner moniert er die zunehmende Privatisierung und Gewinnorientierung. Deshalb engagiert sich der Kandidat politisch als Mitglied der Freien Wähler und der Kreisvereinigung Lörrach. Er will den Menschen seiner Heimatregion eine Stimme geben und sich „für eine gerechtere, unterstützende und wertschätzende Gesellschaft“ einsetzen, wie er nach seiner Nominierung als Direktkandidat der Freien Wähler mitteilte. Er wolle sich besonders für soziale, gesundheitspolitische und pflegerische Themen einsetzen.

Marcell Menzel (Die Linke) engagiert sich unter anderem für eine gerechtere Gesellschaft, in der soziale Sicherheit, bezahlbarer Wohnraum und sozialverträglicher Klimaschutz im Mittelpunkt stehen. „Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten belasten uns besonders mit unserer Nähe zur Schweiz und sorgen dafür, dass immer mehr Menschen kaum über die Runden kommen. Ich möchte diesen Problemen mit konkreten Lösungen begegnen – ob durch einen Mietendeckel, massiven sozialen Wohnungsbau, die Besteuerung von Superreichen oder Investitionen in Bildung und Gesundheit. Es ist Zeit, dass Politik die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt“, so Menzel. Eine solidarische Gesellschaft, die soziale Gerechtigkeit stärke und nachhaltige Antworten auf die Probleme unserer Zeit finde, könnte nur gemeinsam geschaffen werden.