Kreis Lörrach: Das Ringen um jeden Euro geht weiter

Noch Gesprächsbedarf

Während Bernhard Escher (CDU) die Kürzungen bei den letzten beiden Punkten noch nachvollziehen konnte, konnte er die Mittelkürzung bei der Jugendförderung nicht mittragen. „Eine Kürzung der Mittel um die Hälfte ist zu brutal.“ Dass es hierzu noch Gesprächsbedarf gebe, war unter anderem von Christine Trautwein-Domschaft (FW), Margarete Kurfeß (Grüne) und Gabriele Weber (SPD) zu hören: Es fehlten noch Informationen über bereits verbrauchte Mittel und Übertragungen, machte Weber deutlich. Sie merkte an, dass Angebote wie die Kurse für die Jugendleiter-Karte sehr wichtig seien. „Wie hoch der Mittelanteil für deren Sicherung ist, wissen wir nicht“, so Weber. Und: „Was bleibt noch für Angebote in den Ferien übrig? Und: Wie können wir unserem Anliegen gerecht werden“, wollte die Sozialdemokratin wissen.

Kürzung im luftleeren Raum

Kurfeß schlug in dieselbe Kerbe. Sie sprach von einer Kürzung im luftleeren Raum, weshalb erst nach Vorliegen weiterer Informationen ein Beschluss gefasst werden könnte. Sie merkte an, dass Jugendfreizeiten eine präventive Aufgabe und teils sehr notwendig seien. Dass die Streichung immense Folgen für die Arbeit des Kreisjugendrings hätte, betonte dessen Vorsitzender Jörg Mauch. „Jeder investierte Euro komme dem Kreis zwei- bis dreifach zugute. Die Mittel zu erhöhen, wäre eine echte Sparmaßnahme“, bat er die Entscheidung zu überdenken. Die Entscheidung über die Kürzung wird der Kreistag in seiner nächsten Sitzung treffen. Derweil signalisierte das Gremium mehrheitlich Zustimmung für die Punkte 2 und 3.