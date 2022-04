Kreis Lörrach Gescheiterte Impfpflicht: Das sagen "unsere" Abgeordneten

Handball Doppelspieltag in Todtnau

Todtnau (mhu). Einen Doppelspieltag erwartet die Handballfans in der Todtnauer Silberberghalle am kommenden Sonntag. Ab 14.30 Uhr treten die Frauen des TV Todtnau in der Abstiegsrunde gegen den TV Friesenheim an. Gegen den Tabellenletzten ist für die Mannschaft von Adrian Muser ein Sieg schon fast Pflicht.