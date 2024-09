Kreis Lörrach: Das Werk eines Designers im Dreiland würdigen

Einige Überraschungen

„Auch für uns gab es einige Überraschungen beim Auspacken“, sagte Luis Lenz. Die Weiler Oberbürgermeisterin Diana Stöcker sah in dem 1924 in Basel geborenen Designer einen „echten Dreiländer“: In Weil am Rhein aufgewachsen, lebte er 1947 nach seiner Hochzeit in Schopfheim. Zudem habe er mit Firmen und Auftraggebern in Frankreich kooperiert.

Für den Hüninger Kultur-Beigeordneten Christian Keiflin ist Baumann eine Entdeckung. Der Technische Beigeordnete der Stadt Schopfheim, Thomas Schmitz, äußerte sich zufrieden, dass der Geburtstag von Baumann am 27. Oktober mit der Vernissage im Städtischen Museum und in der Kulturfabrik gefeiert wird. Verantwortlich in Schopfheim sind der Kulturchef Dominik Baiker und der Kunstvereinsvorsitzende Christopher Weiss, dessen Verein sich auf Initiative von Baumann gegründet hatte.