Kreis Lörrach Deckel bald erreicht

„Der Betriebsausschuss Heime hat in seiner Sitzung am 5. Februar beschlossen, auf dem geplanten Pflegeheim in Schliengen eine große Solarstromanlage zu bauen. Das Nicht-Handeln des Wirtschaftsministers stellt diesen Beschluss in Frage, da nicht klar ist, ob die Solarstromanlage wirtschaftlich darstellbar ist“, so Schalajda. Den Aktivitäten des Landkreises werde die Grundlage entzogen, wenn das Wirtschaftsministerium keine Klarheit schafft, wie es mit der Einspeisevergütung weitergehen soll. „Wer wird noch in Solarstromanlagen investieren, wenn er möglicherweise auch noch draufzahlen muss?“