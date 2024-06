Kreis Lörrach: Dekanin Bärbel Schäfer macht sich ein Bild von der Pflegearbeit der Diakonie

Morgendlicher Rundgang

Dekanin Bärbel Schäfer vom evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland nahm dieses Ereignis zum Anlass, Angela Herzog, stellvertretende Pflegedienstleiterin der evangelischen Diakoniestation Lörrach, auf ihrer morgendlichen Route zur ambulanten Versorgung ihrer Pflegepatienten zu begleiten. „Eine spannende Tour. Ich entdeckte neue und für mich unbekannte Straßen in Lörrach. Aber vor allem lernte ich kennen, wie einfühlsam, kompetent und unterstützend die Diakoniestation arbeitet“, wird Schäfer in einer Mitteilung des evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland zitiert. Und weiter: „Schwester Angela steht den Patienten mit Rat und Tat zur Seite. Sie ist zugewandt und fröhlich – ich spürte, dass sie ihren Beruf sehr gerne ausübt. Überall stehen ihr die Türen im doppelten Sinne offen.“

Tätigkeit sei erfüllend

Auf den Strecken zwischen den einzelnen Besuchen erzählte Herzog einiges aus ihrem Berufsleben. Sie bedauerte, dass viele den Berufsstand „Pflege“ sehr kritisch bewerten würden. Da fehle häufig ein tieferes Verständnis dafür, was die Frauen und Männer leisten müssen, sowohl in einer stationären als auch in einer ambulanten Betreuung.