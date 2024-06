Kreis Lörrach: Dem Bundesteilhabegesetz fehlt Einheitlichkeit

Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das Land keine Vorgaben bezüglich der umzusetzenden Modelle gemacht habe und deshalb mehrere Modellansätze im Raume standen, sei es sehr schwierig, hier im Landkreis eine einigermaßen einheitliche Umsetzung zu erreichen, machte Werner deutlich. So war das Jahr 2023 geprägt von zahlreichen Gesprächsrunden, Abstimmungsgesprächen und ab Mitte des Jahres auch von Verhandlungen über künftige Leistungsvereinbarungen.

Auch wenn zum Jahresende noch nicht alle gesetzten Ziele erreicht werden konnten, so hielt Werner doch fest, dass der Landkreis und die Anbieter sich auf einem guten Weg befänden. Insgesamt lasse sich bereits heute sagen, dass sich aufgrund der Umsetzung des Landesrahmenvertrags erhebliche Kostensteigerungen für den Landkreis ergeben werden. Dies decke sich mit der Entwicklung in den anderen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg auf mehr als 2,2 Milliarden Euro (Stand: 2022).