Kreis Lörrach Dem eigenen Hobby frönen und dabei Gutes tun

230 Ehrenamtliche

Nach einigen Verschiebungen durch die Corona-Pandemie soll das Projekt nun neuen Auftrieb geben. Angesprochen sind dabei keinesfalls nur neue Leute, sondern auch diejenigen, die sich bereits bei der Diakonie engagieren und vielleicht neue Tätigkeitsfelder kennen lernen wollen. 230 Ehrenamtliche zählt die Diakonie im Landkreis Lörrach. Zumeist sind es sehr junge Leute oder Rentner. Besonders viele engagieren sich bei der Tafel in Schopfheim, im ambulanten Hospizdienst, in der Begleitung psychisch Kranker, beim Nadia Murad Zentrum in der Traumatherapie für geflüchtete Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie in den Mehrgenerationenhäusern in Schopfheim und Weil am Rhein.

Weitere Schwerpunkte sind das weite Feld der Seniorenarbeit, die Hausaufgabenbetreuung an Schulen sowie die Arbeit mit Flüchtlingen, wobei das Diakonische Werk bei Letzterem nur unterstützend tätig ist.