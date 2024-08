Kreis Lörrach: Dem Rettungsdienst rennt die Zeit davon

Quadratur des Kreises

Seit Anfang August ist das neue Rettungsdienstgesetz in Kraft, das die Versorgung im Notfall verbessern soll. Doch schon zu Beginn steht fest, dass dies die Quadratur des Kreises wird, also eine schier unlösbare Aufgabe. „Das schafft aktuell in ganz Baden-Württemberg niemand“, sagt Ralf Götz, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes im Landkreis Lörrach und Vorsitzender des Bereichsauschusses. Denn selbst die 15-minütige Hilfsfrist habe man nur in etwa 90 Prozent der Fälle einhalten können. Deshalb spricht Götz nicht nur für den Landkreis Lörrach, wenn er sagt, dass es fürs mögliche Erreichen einer zwölfminütigen Hilfsfrist „so viel mehr braucht“: mehr Rettungswachen, mehr Personal, mehr Ausbildungskapazitäten und mehr Rettungswagen. Ein Gutachten des Landes soll feststellen, was es genau braucht.

Anträge vorbereitet

„Das dauert sicherlich ein Jahr und erst dann ist klar, wie viele Rettungswachen es im Landkreis braucht“, sagt Götz. So viel ist aber schon sicher: Auf den Rettungsdienst im Landkreis kommen Investitionen zu, die vom Land Baden-Württemberg gefördert werden müssen. Deshalb hat der DRK-Kreisverband für die neue, zusätzliche Rettungswache am neuen Zentralklinikum im Hauinger Entenbad in Lörrach sowie die Erweiterung der Rettungswache in Binzen bereits Förderanträge vorbereitet. Doch ist laut Götz völlig klar, dass nicht jeder Antrag berücksichtigt werden kann und manch einer in die Zukunft geschoben werden müsse. Deshalb könnte es ein Wunsch bleiben, zu Beginn des kommenden Jahres Planung und Bau der neuen Rettungswache am Zentralklinikum angehen zu können. 3,5 Millionen Euro soll das Projekt laut Einschätzung des Architekten kosten.