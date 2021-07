Kreis Lörrach Demokratische Werte vermitteln

Gespräch suchen

Wagner sucht das Gespräch mit den Klassen und bietet zwei Workshops an, und zwar zu den Themen Antisemitismus und Rassismus. Ziel ist es, den Blickwinkel zu erweitern, um unterschiedliche Weltanschauungen und Lebensweisen besser zu verstehen. „Die Jugendlichen lernen in Gruppenangeboten, sich selbst im Diskurs mit anderen zu positionieren, unterschiedliche Auffassungen auszuhalten und radikale Erklärungsmuster zu erkennen“, weiß Wagner. In den Workshops reden die Schüler unter anderem über eigene Ausgrenzungserfahrungen. Grundsätzlich würde aber nur das gemacht, was die Schüler auch interessiere, da sie sonst nicht mitmachten.

Ein Lehrer kam zum Beispiel auf ihn zu, da ein Ausflug ins Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass geplant wurde. Dabei zeigte sich, dass viele muslimische Schüler nicht viel über die jüdische Geschichte und die Shoa wüssten. „Das sind Wissenslücken, die ich füllen kann“, macht Wagner deutlich. Erschwerend komme hinzu, dass sich muslimische Schüler oftmals in einer Zwickmühle zwischen Elternhaus und dem, was in einer Schule von ihnen erwartet werde, befänden.

Angebot unterbreiten

„Das ist für sie nicht einfach.“ Klar sei jedenfalls: Die Schule wolle sich nicht wegducken, sondern mit dem Präventionsprojekt jungen Menschen ein Angebot unterbreiten.

Das sei allerdings mangels finanzieller Mittel nicht im Bildungsplan verankert, wie Reinhard Zahn, Leiter des Fachbereichs Migration bei der Caritas im Landkreis Lörrach, wo das Projekt angesiedelt ist, berichtet. Auf den Weg gebracht wurde es vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, das die Finanzierung für vier Jahre sicherstellt. „Wir wissen allerdings nicht, wie es weitergehen wird“, sagt Zahn. Er plädiert derweil für Nachhaltigkeit, denn: Das Thema sei nicht nur präsent. „Es ist eine wertvolle Ergänzung und Hilfe für die Schüler.“