Kreis Lörrach Den Beruf positiv erlebbar machen

Kreis Lörrach (ra). Das Land Baden-Württemberg fordert von allen Heimen eine Auflistung, um über den künftigen Bedarf einen Überblick zu gewinnen.

Neben seinem Hauptstandort in Rheinfelden-Herten unterhält das St. Josefshaus in 15 Städten und Gemeinden stationäre, teils auch ambulante Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sowie für alte Menschen, hier im Landkreis zum Beispiel in Lörrach, Bad Bellingen-Bamlach und Müllheim. In Herten selbst denkt man an einen Erweiterungsbau mit 45 zusätzlichen Plätzen nach, und in einem Bildungshaus sollen die heute noch auf verschiedene Standorte verteilten Pflegeschulgebäude zusammengefasst werden. Auf der Wunschliste steht unter anderem auch ein Neubau für den therapeutischen Wohnbereich im Anschluss an die Werkstätten. Diese bekommen derzeit die Einschränkungen durch die Corona-Krise durchaus zu spüren. Die Aufträge sind rückläufig, die Produktivität hat gelitten. Um die gesundheitlichen Gefährdungen auf ein Minimum zu reduzieren, bilden Wohn- und Arbeitsgruppe eine Einheit.