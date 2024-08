Kreis Lörrach: Den Dialog fördern und stärken

So habe sich der Verein zur Aufgabe gemacht, „gemeinsam den Pool an Fachkräften und Auszubildenden in der Region für die Branche aufzufüllen“, erklärte Häfele. Die Unternehmen informierten die Teilnehmer über die aktuelle Situation, künftige Aktivitäten und anstehende Veränderungen. Themen waren dabei auch die weiter bestehenden Herausforderungen hinsichtlich der hohen Energiekosten und des teils fehlenden Personals. Dabei sei einmal mehr klar geworden, wie wichtig es ist, im Bereich Fachkräfte aktiv zu bleiben und Lösungen zu finden.

Jugendliche abholen

Die im vergangenen Jahr gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze haben laut Jacqueline Plum, Koordinatorin des Vereins, gezeigt, dass es Maßnahmen zur Berufsorientierung brauche und dass Berufsbilder bekannter gemacht werden müssten. Zudem müsse man es schaffen, Jugendliche abzuholen, die für sich keine Perspektive sähen.

Neu auf den Weg gebracht wurde eine Kooperation mit dem Lörracher Theater Tempus fugit. Im Rahmen des Theaterprojekts „Nur Mut 2.0“ werden Schüler ein Jahr vor der Abschlussprüfung motiviert, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Im Oktober sind insgesamt drei Veranstaltungen mit Schulen in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Bad Säckingen geplant. Zunächst werden die Jugendlichen durch Schauspieler mit dem Thema Berufswahl konfrontiert. In einer moderierten Interaktion könnten Jugendliche dann in den Handlungsverlauf eingreifen und erfahren, dass sie selbst Situationen verändern könnten.