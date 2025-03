Kreis Lörrach: Den Frauen eine Stimme geben

Theater zum Frühstück

Beim „Frauen-Kultur-Frühstück“ am Samstag, 8. März, im Bürgertreffpunkt Gambrinus in Rheinfelden genießen die Teilnehmer ein Frühstück und können an einem Theater-Workshop des Theaters Tempus fugit teilnehmen. Das Museum am Lindenplatz in Weil am Rhein bietet am Samstag, 8. März, einen Bastelnachmittag für Kinder an. Zusammen mit der Künstlerin Beate Fahrnländer werden mit Transparentpapier Frauenmotive in Form von Glasfenstern gebastelt, ganz im Sinne des Designers Theo Baumann. Die Stadtbibliothek in Weil am Rhein zeigt noch bis Ende März die Ausstellung „Medien über und für starke Frauen“, darunter finden sich zahlreiche Biographien starker Frauen und Sachbücher.

Mädels-Abend für Gespräche

Zum „Mädels-Abend“ für gemeinsame Gespräche, Tanz und Musik sind Frauen jeden Alters am 8. März in den Familientreff „Alte Apotheke“ in Grenzach-Wyhlen eingeladen. In der Volkshochschule Grenzach-Wyhlen hält Apothekerin Ilona Neub am Montag, 10. März, einen Vortrag zum Thema Wechseljahre und gibt unterstützende Tipps. Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Schopfheim referiert am Mittwoch, 12. März, Rudolf Mach zum Thema „Frauen in der Wehrmacht“. Er ist Mitglied im Heimat- und Kulturverein und wird den Schwerpunkt auf die Region Kleinmachnow legen. Online wird es zum internationalen Frauentag drei Vorträge geben: Zum Thema Antifeminismus wird am 8. März ein Überblick über die Kennzeichen des Antifeminismus gegeben. Dabei werden verbreitete Erzählungen betrachtet und die Verbindungen antifeministischer Gruppen in Baden-Württemberg aufgezeigt.

Umgang mit Stalking

Der Online-Vortrag „Finanzierung und Förderung für Fort- und Weiterbildung“ am 10. März bietet wertvolle Informationen zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten und Förderprogrammen für die berufliche Weiterbildung. Der Online-Vortrag „Stalking“ am Freitag, 14. März, vermittelt hilfreiche Impulse und Strategien zum Umgang mit Stalking. Zudem werden regionale Anlaufstellen vorgestellt, die Unterstützung anbieten. Info: Das Programm ist unter www.loerrach-landkreis.de/weltfrauentag2025 einsehbar.