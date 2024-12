Kreis Lörrach: Den ländlichen Raum besser anbinden

Infozentrum geplant

Thema in der Lenkungskreis-Sitzung war auch das in Todtnau geplante zentrale Besucher- und Informationszentrum des Biosphärengebiets. Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn stellte ein von den Bürgermeistern geplantes Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Umweltministerin Thekla Walker und Finanzminister Danyal Bayaz vor, das die Aufnahme der Realisierung des Infozentrums in den Staatshaushalt fordert. „Wir sind in großer Sorge, dass die fehlende Bereitstellung der vor Jahren zugesicherten Gelder im schlimmsten Fall das Ende unseres Biosphärengebiets bedeuten könnte“, so Schelshorn. Das Vorhaben stieß im Lenkungskreis auf einhellige Zustimmung.