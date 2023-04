Kreis Lörrach Den Wandel mitgestalten

Aus- und Weiterbildung

Er und Keßner weisen darauf hin, dass der Fachkräftemängel in Baden-Württemberg neben demografischen Ursachen auch aus Versäumnissen in der Aus- und Weiterbildungspolitik der Vergangenheit resultieren, für die im Wesentlichen Arbeitgeber, Kammern und Staat die politische Verantwortung tragen. „Das ist größtenteils ein hausgemachtes Problem“, so Wieczorek. Der Bundesagentur für Arbeit Baden-Württemberg zufolge können 110 000 zusätzliche Fachkräfte in Baden-Württemberg durch Ausbau und Verbesserungen in der Aus- und Weiterbildung gewonnen werden.