Kreis Lörrach: Der Abschied vom geliebten Haustier

Haustiere einäschern

Andere gehen zum Bestatter, der Vögel und Nager, Katzen und Hunde einäschert. „Mit der Asche ist man bei der Verwendung völlig frei“, sagt Petra Brokopp von „Anisel – Die Tierbestattung“. Zusammen mit ihrem Partner Timo Protzek betreibt sie das einzige Tierbestattungsunternehmen im Landkreis, in dessen Auftrag Tiere kremiert werden. Die Asche kann anschließend in einer Urne aufbewahrt werden, am Lieblingsspazierweg des verstorbenen Hundes verstreut oder zum Erinnerungsdiamanten verarbeitet werden.

Im Garten bestatten

Kaninchen, Zwerghase, Meerschweinchen, Hamster, Vögel, Hund oder Katze können aber auch im eigenen Garten vergraben werden, sofern sie nicht an übertragbaren Tierseuchen erkrankt waren, schreibt Landratsamts-Pressesprecherin Mai Kim-Lam auf Anfrage unserer Zeitung. Die Tierkörper müssen zudem mit einer Erdschicht von mindestens 50 Zentimetern bedeckt sein. Das Vergraben in Wasserschutzgebieten, in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Plätzen und Wegen, auf öffentlichen Grünflächen oder im Wald ist aber nicht erlaubt. Die Tierkörper sind entweder ohne oder nur in einer Umhüllung zu vergraben, die den Verwesungsprozess des Körpers nicht beeinträchtigt.