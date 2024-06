Die irreguläre Migration setzt Kommunen unter hohen Druck. An welchen Stellschrauben muss auf europäischer Ebene gedreht werden, um die Lage in den Griff zu bekommen?

Wir wollen Migration und Asyl im Einklang mit dem Völkerrecht und menschenrechtlichen Standards kontrollieren. Dazu gehört die Stärkung unserer europäischen Außengrenzen durch eine bessere Überwachung und den Ausbau von Frontex zu einer echten Grenzpolizei und Küstenwache. Wir befürworten auch das Konzept sicherer Drittstaaten, bei dem Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchlaufen werden und im Erfolgsfall auch vor Ort Schutz gewährt wird. Die Asylpolitik muss zudem verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten setzen.

Der Wirtschaftsmotor stottert. Was will Ihre Partei in Brüssel unternehmen, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt?