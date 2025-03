Kreis Lörrach: Der Bedarf an Fachkräften bleibt hoch

Arbeitslosenquote sinkt

So waren zuletzt 11 396 Menschen im Dreiländereck arbeitslos gemeldet, teilt die Lörracher Agentur für Arbeit mit. Das waren 229 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 5,1 Prozent. „Das fühlt sich nach einer richtigen Frühjahrsbelebung an. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist der höchste in einem Februar in den vergangenen zehn Jahren.

Einstellungsbereitschaft hat zugenommen

Auch die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen nahm in diesem Monat wieder zu“, freut sich Jenniefer Schmucker, Leiterin der Arbeitsagentur Lörrach. Entwarnung gibt sie aber nicht: „Noch nie wurden uns so wenig Stellen um diese Jahreszeit gemeldet. Wir liegen weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.“ Neben der schwierigen Wirtschaftslage kämpfen viele Unternehmen auch mit den Veränderungen in ihren Branchen. Die Arbeitsmarktexpertin betont daher die Bedeutung von Weiterbildung: „Lebenslanges Lernen ist entscheidend und kann Beschäftigten in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen neue Perspektiven bieten.“