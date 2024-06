Kreis Lörrach: Der Beratungsbedarf für Frauen in Not ist anhaltend hoch

Neue Räume

Sehr froh sind die Frauen über die neuen Räumlichkeiten in der Mauerstraße. Die vier großen und hellen Räume ermöglichten es nun, zeitgleich Beratungen in einer Wohlfühlatmosphäre anzubieten. Nicht so froh sind sie allerdings über die Kürzung des Zuschusses vom Landkreis Lörrach um 25 000 Euro.

Die Beratungszahlen sind unvermindert hoch und werden es voraussichtlich auch bleiben. So sei es eine große Herausforderung, die Beratungsarbeit auf dem gleichen Niveau fortzuführen und finanzielle Mittel auf anderen Wegen zu akquirieren. Auch deshalb mussten zwei von drei Außenstellen, nämlich in Weil-Friedlingen und Schönau, aufgegeben werden. Die Außenstelle in Schopfheim bleibt vorerst bestehen. Vor allem in Hinsicht auf den Zeitaufwand bei akuten Fällen im Bereich der häuslichen Gewalt, die nicht gleichzusetzen sei mit einer terminierten Fachberatung, ist die nicht gesicherte Finanzierung der Beratungsstelle eine große Belastung.