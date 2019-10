Kreis Lörrach Der Blues soll die Regio erobern

Ein auch noch sakral genutzter Konzertort ist die neu hinzugekommene Laurentius-Kirche in Tegernau. Der aus Chicago kommende, als weltbester Mundharmonikaspieler gehandelte Joe Filisko wird dort am 10. November gemeinsam mit Weltklasse-Gitarrist Eric Noden klassischen Vorkriegsblues aus dem amerikanischen Süden präsentieren.

Richtig Party soll es dann am 23. November mit den aus der Freiburger Ecke stammenden Musikern von Blossbluez im Gasthaus Eiche in Utzenfeld geben. Die Band mischt Funk- und Soulelemente mit Blues und zeigt sich experimentierfreudig. Klaus Deuss: „Das sind alles exzellente Musiker, die unglaublich gut improvisieren. Das wird fetzig – und tanzbar“, verspricht er.

Die beiden Spanier Joan Pao Cumellas und Miguel Talavera bieten ebenfalls die Kombination Mundharmonika/Gitarre. besonders spannend dabei: Talavera stammt aus einer Flamenco-Familie, und so wird traditioneller Blues mit Jazz und spanischer Musik gemixt – eigenwillig und auf höchstem Niveau, zu hören am 29. November, wiederum in St. Agathen.

Die beiden folgenden Konzerte werden in Kooperation mit dem Weiler Kulturamt im dortigen Alten Rathaus organisiert: Am 13. Dezember kommt der amerikanische Gitarrist Tommy Castro mit Funky Southern Soul, Big City Blues und Soul in die Regio. Sechs Mal erhielt er den Blues Music Award, legendär ist sein Auftritt in Montreux 2015.

Ebenfalls in Weil am Rhein tritt Frankreichs Crème de la Crème Soul-Funk-Blues Malted Milk auf. Satten Bläsersound gibt es am 31. Januar.

Der noch jugendliche Ausnahmegitarrist und Sänger Solomon Hicks tritt am 16. März in St. Agathen auf; Gitarrist Melvin Taylor am 27. März in Weil am Rhein. Und die stimmgewaltige Gospel-, Soul- und Bluessängerin Grace Love kommt am 24. April nach St. Agathe.

Zwei Hochkaräter sind zudem als Jubiläumskonzerte für das zehnjährige Vereinsbestehen angesetzt: Zum einen am 13. Mai im Alten Wasserwerk in Lörrach Henrik Freischlader, Deutschlands Aushängeschild in Sachen Blues und am 16. Mai zum Saisonabschluss in St. Agathen die First Class Bluesband, ebenfalls aus Deutschland, mit einem am Flügel spielenden Pianisten.

Das thematisch und musikgeschichtlich ausgerichtete Dreyland Bluesfestival ist 2020 wieder im August angesetzt. „Die Geschichte des Blues wird dann weitererzählt“, so Bockey. Derzeit laufen die Planungen.

An oberster Stelle für die Programmgestaltung insgesamt stehe wieder die Qualität, betonen Deuss und Bockey. Immer wieder dabei: Bands aus dem Mutterland des Blues. „Wir wollen das Publikum, auch neues, für den Blues erwärmen, und sind froh, auch jüngere Locations wie das Alte Wasserwerk in Lörrach dabei zu haben“, so Bockey. Ihm liegt am Herzen, dass auch jüngere Menschen die vielen Verbindungen der modernen Musik zum Blues entdecken – und dass der Blues zunehmend die Regio erobert. www.exbluesive.de