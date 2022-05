Kreis Lörrach Der Gesellschaft Gutes zurückgeben

Die Repräsentanten der mit dem Stiftungspreis 2021 bedachten Organisationen und Institutionen durften die symbolischen Schecks aus der Hand des Kuratoriumsvorsitzenden entgegennehmen und hatten Gelegenheit, ihre Einrichtung und ihr Wirken darzustellen.

Als einer von vier prämierten Fußballvereinen zeichnete sich der FC Hauingen durch seinen Einsatz für die Ukraine-Hilfe aus. Vorsitzender Peter Schnepf erwähnte ein Spendenaufkommen in Höhe von 3000 Euro und einen Hilfstransport in zwei Bussen mit Gebrauchsgütern und Nahrungsmitteln aller Art. Derweil kümmern sich die Tafelläden in der Region verstärkt um die Versorgung der Flüchtlinge. „Das ist für uns alle eine starke Herausforderung“, betonte eine Sprecherin. Hieber sagte weitere Unterstützung zu.

Die Stiftungspreise 2021 gehen an folgende Institutionen und Vereine in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald: FC Hauingen 1985, Fußball-Club 1954 Wittlingen, TuS Efringen-Kirchen 1919, Fördererverein der eki (Eltern-Kind-Initiative) Müllheim, SAK Altes Wasserwerk (Projekt Eltern-Kind-Küche), Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH („Tapfere Herzen“ – Projekt für trauernde Jugendliche: „Du bist noch nicht weg“), Evangelische Chrischona-Gemeinde Rheinfelden (Internationale Nähwerkstatt – Projekt „Herzkissen für Brustkrebs-Patienten“), Markgräfler Tafel Dreiländereck Lörrach-Weil am Rhein, Rheinfelder Tafel, Schopfheimer Tafel sowie Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald – zuständig für die Tafelläden Staufen, Bad Krozingen und Breisach. Das überregionale Schülerprojekt „Balu und Du e.V.“ – Mentoringprogramm im außerschulischen Bereich – bekam 28 Einzelgutscheine über je 40 Euro.