Kreis Lörrach Der Herr der Farben und des Lichts

Er habe schon als Jugendlicher gemalt, berichtet Hanemann. Etwa im Alter von 20 Jahren habe er damit aufgehört. Familie, Hausbau und die eigene Firma seien in den Mittelpunkt getreten. Rund 30 Jahre lang hat der 69-jährige im Weiler Ortsteil Ötlingen eine Druckerei betrieben. Beruflich habe er immer wieder mit Künstlern zu tun gehabt, beispielsweise beim Druck von Karten, Textilien und Plakaten für Veranstaltungen. „Ich wollte in diesen 30 Jahren immer wieder malen und künstlerisch aktiv sein, es aber einfach nicht geschafft“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor acht Jahren habe er seine Druckerei verkauft und eine Galerie eröffnet. „Das Jahr 2004 war so stressig, dass ich gesagt habe ich muss etwas machen, und habe wieder angefangen zu malen“, sagt er. Heute stellt er in seiner Galerie in Ötlingen überwiegend eigene Kunstwerke aus. Es sind großformatige und farbenfrohe Bilder – das kleinste Format ist ein auf ein Meter – in Acrylfarben. Er male ganz selten auch Ölbilder, die Ölfarben eigneten sich aber nicht so für die großformatigen Bilder, weil die in der Farbe enthaltenen Lösungsmittel gesundheitsschädlich sein können. Außerdem habe man bei der Acrylfarbe mehr Möglichkeiten um Effekte zu erzielen.

Auf einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Thema lässt sich der Künstler nicht festlegen. Abstrakte Werke sind ebenso darunter, wie Landschaften mit blühenden Mohnfeldern oder die für die Region typischen Reben. Letztere fehlen jedoch an den Wänden der Galerie – die seien immer schnell verkauft, sagt Hanemann. Er male das, was ihn inspriere, erklärt er. Seine Vorbilder seien der Kunstmaler Karl Rösch und der Weiler Karlfrieder Elsner, berichtet Hanemann.

„Ich habe viel über Farbe und Licht gelesen. Jede Farbe berührt den Menschen“, sagt der Künstler.

Akutell ist in der Galerie zwei Monate lang die Ausstellung „Quadrat“ mit Werken der Ötlinger Fotografengruppe „K 6“ zu sehen.