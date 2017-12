Kreis Lörrach Der interessierte Bürger

Obwohl bei Ausschusssitzung und Gemeinderatssitzungen Weichen für die Stadtentwicklung gestellt werden, hält sich das Interesse seitens der Bevölkerung oft in Grenzen. Eine Ausnahme bildet Friedrich Firnkes, der häufig als einziger Bürger einen Besucherplatz besetzt.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Für den 71-jährigen Weiler steht fest: „Man kann nicht nur schimpfen, man muss auch reinhören.“ Seit etlichen Jahren macht sich Firnkes selbst ein Bild und verpasst kaum eine Ausschuss- oder Gemeinderatssitzung. Stein des Anstoßes war für den ehemaligen Eisenbahner die Tram-Verlängerung von Basel nach Weil am Rhein. „Super, dass das geklappt hat“, freut sich der Bewohner der Gartenstadt noch heute über die erweiterte Verkehrsinfrastruktur. Für OB Wolfgang Dietz hat er ein Extra-Lob angesichts der „Schlitzohrigkeit“, die Fördermittel und Zuschüsse in die Grenzstadt geleitet zu haben.

Seine ehemaligen Arbeitskollegen Rudi Bönsch und Werner Herr, früher selbst treue Besucher der Sitzungen, hatten Firnkes angesprochen, ob er nicht auch kommen will. „Heute bereue ich, dass ich nicht schon vorher gegangen bin.“

Seit dem Jahr 2001 im Vorruhestand hat er die Zeit – und nimmt sie sich auch. Bei seiner ersten Gemeinderatssitzung saß der interessierte Bürger noch in der letzten Reihe. „Ich wusste nicht, wie man sich verhalten soll.“ Mittlerweile weiß er genau, wie der Hase läuft und kennt die politischen Vertreter samt Stärken und Schwächen im Auftritt. Über Defizite hüllt er den Deckmantel des Schweigens.

Axel Schiffmann (UFW) schätzt er als „sehr aktiv“ und wegen dessen Allgemeinwissen. Wolfgang Roth-Greiner (FDP) habe einen „guten Wissensvorsprung, weil er im Kreistag sitzt“. Thomas Bayer und die Grünen würden sich gut für die Umweltaspekte einsetzen, und Jürgen Valley (SPD) sei „sehr gut bei den Finanzthemen“. Dass mittlerweile eine neue Lautsprecheranlage für die Sitzungen angeschafft wurde, freut Firnkes. Doch das Mikrofon müsse besser von den Gemeinderäten genutzt werden. Nicht nur an der Akustik stört sich der interessierte Bürger, sondern auch teilweise am Auftritt. „Ich würde mir schon ein wenig mehr Diskussionen erwarten von gewissen Gemeinderäten.“ Wer? Da schmunzelt Firnkes nur.

Fasziniert davon, alles aus erster Hand bei den Sitzungen zu erfahren, versteht er nicht, warum nicht mehr Bürger kommen. Seine Teilnahme sieht der Rentner als seine bürgerliche Pflicht an. „Es war anfangs auch frustrierend, dass sonst niemand kommt.“ Schließlich könne jede Kleinigkeit wichtig sein.

Für den Gemeinderat hat Firnkes zuletzt sogar kandidiert. Die Anzahl der Stimmen für sein Freie-Wähler-Mandat war jedoch zu gering. Mit 71 sei das Thema nun passé.

Bei seinem Lieblingsthema öffentlicher und motorisierter Individualverkehr hänge vieles mit vielem zusammen. „Die Verkehrsplanung ist in Weil sehr schwierig.“ Den Verkehr aus der Stadt herauszubekommen, werde wohl nicht gelingen. Eine verkehrsberuhigte Zone hält Firnkes aber für den richtigen Weg. Einfach Straßen zu sperren, würde nur zu einer Verlagerung führen.

Als „Thema für sich“ sieht er den Bau der Dreiländergalerie an. „Weil-aktiv hat das Ding zerstört. Das war nicht gut“, blickt er auf den Bürgerbescheid, der die Stadt um Jahre zurückgeworfen habe.

Doch der Weiler schätzt ebenfalls andere Themen: Dreiländerbrücke, Rheinpark, aber auch Kindergarten und Jugendzentrum zählen dazu. „Mir kommen die Freudentränen, was mit dem ,Juno’ in Haltingen für die Jugend erreicht wurde.“ Der Weg, der mit der „Kinderfreundlichen Kommune“ bestritten werde, sei ebenfalls richtig.

In jungen Jahren ging es für Firnkes hoch hinaus. Auf ungefähr zwanzig 4000er-Berge ist er gewandert und geklettert. Aus Lahr stammend, war er im Turnverein und im Handball aktiv, bevor es dann 1964 wegen des Berufs ins Dreiländereck ging, anfangs im Ledigenheim in Haltingen wohnend, später dort, wo heute der Obelisk-Kreisel steht, und danach in Friedlingen, bevor es 1974 mit seiner Frau in die Gartenstadt ging.

Sein Privatleben richtet der 71-Jährige ein Stück weit nach dem Sitzungskalender der Gemeindepolitik aus. „Meine Frau geht lieber früher ins Bett und liest ein gutes Buch. Mir lässt sie die Freiheit.“ Einen weiteren Bürger, der mit ihm die Sitzungen wahrnimmt, sucht Firnkes hingegen noch. „Die winken alle ab.“