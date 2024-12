Kreis Lörrach: Der Klimawandel setzt den Bäumen zu

Wald ist vielfältiger geworden

In den vergangenen zehn Jahren ist der Wald vielfältiger und laubholzreicher geworden. So hat sich der Laubholzanteil von 46 auf 56 Prozent erhöht. „Damit ist unser Wald deutlich stärker von Laubbäumen geprägt als der überregionale Durchschnitt“, weiß der Dezernent. Mit dieser Baumartenmischung zeigten sich die Wälder in der Region breit aufgestellt. Kurzum: „Der Waldumbau der vergangenen 40 Jahre zeigt Wirkung“, führt Kaufmann aus. So gebe es mehr trockenheitstolerante Baumarten wie die Eiche. Fichten befänden sich derweil wegen Schäden, Trockenheit und Borkenkäferbefall auf dem Rückzug. Damit sinkt zugleich der Holzvorrat, da die Fichte höhere Zuwächse leistet als andere Baumarten.