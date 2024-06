Dem RP wurde daher angekündigt, die Kreisumlage zwar 2025 anzuheben, aber nicht so stark, wie dies für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt notwendig wäre. Im Gegenzug müsse der Landkreis aber nach erfolgter Absenkung des Klinik-Betriebskostenzuschusses die Absenkung des Kreisumlage-Hebesatzes zeitverzögert vornehmen, um wieder die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität einzuhalten. Neben den jährlich wiederkehrend zu bewältigenden Herausforderungen wie Tarifabschlüsse, Inflationsauswirkungen und Schwankungen in den Erträgen schlagen die Finanzhilfen für die Kreiskliniken besonders schwer zu Buche: So hat der Kreistag im März 2024 beschlossen, im Bedarfsfall bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Gewaltige Herausforderung

„Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen“, sagte Margarete Kurfeß (Grüne) und führte am Beispiel Lörrachs auf, welche Folgen die Umlageerhöhung schlimmstenfalls haben wird: Alle Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer würden über die Umlage an den Landkreis fließen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Eine Abwägung wird allerdings schwierig werden.“ Mit dem Vorgehen der Verwaltung zeigte sich Martin Bühler (FW) einverstanden, und dass der Kreis einen schwierigen Gang gehe, befand Marion Caspers-Merk (SPD). Jede Ausgabe müsse kritisch auf den Prüfstand. Eine Erhöhung der Kreisumlage müsse so gestaltet werden, dass die Kommunen ihre Aufgaben noch erfüllen können. Sie erwarte anspruchsvolle Haushaltsberatungen.

Die Sinnhaftigkeit des Zeitpunkt des Beschlusses hinterfragte Oliver Friebolin: Eigentlich sei dies doch die Angelegenheit des neuen Kreistags. Er gab an, nicht zustimmen zu wollen. Zustimmung kam derweil von Wolfgang Fuhl (AfD). Wichtig sei es, große Ausschläge zu vermeiden.