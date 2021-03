Kreis Lörrach Der kurze Weg zur Klarheit

RHEINFELDEN

Die Stadt Rheinfelden hat gemeinsam mit der Kirchlichen Sozialstation kostenlose Schnelltests organisiert. Bürger können sich montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr testen lassen – eine Anmeldung ist nicht notwendig. Anlaufstelle ist der Gemeindesaal der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef, Friedrichstraße 32.

Ein weiteres Testangebot in Rheinfelden bietet die Rosenapotheke am Oberrheinplatz an. Eine Terminvereinbarung unter Tel. 07623/ 1267 oder E-Mail an mail@ rosenapotheke-​rheinfelden. de ist notwendig. Die Termine: Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr, Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 Uhr. Mehr Infos zum Gratis-Schnelltestangebot auf www.rheinfelden.de/schnelltest.

SCHOPFHEIM

Schopfheim bietet seit dem 11. März ebenfalls kostenlose Tests an. Bürger können ohne Anmeldung zum Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes, Lusring 3, gehen und einen Schnelltest in Anspruch nehmen. Die Termine: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.

Zusätzlich werden auch in Gersbach kostenlose Tests durchgeführt. Und zwar mittwochs und samstags von 17.30 bis 19.30 Uhr – getestet wird im DRK-Vereinsheim im Rathaus, Wehratalstraße 10. Mehr Informationen zum Schnelltest gibt es auf der städtischen Website unter „Aktuelles“.

WEIL AM RHEIN

Kostenlose Schnelltests ohne Anmeldung gibt es auch in Weil am Rhein. Hier können sich die Bürger dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr im Haus der Volksbildung, Humboldtstraße 5, testen lassen.

Eine weitere Testmöglichkeit mit Anmeldung wird an der mobilen Teststation der Apotheke am Rheincenter geboten. Termine: Montag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr. Anmelden können sich die Bürger unter Tel. 07621/ 78000 oder via E-Mail an info@apotheke-rheincenter. de. Zusätzliche Informationen gibt es unter www.weil-am-rhein.de/coronavirus.

BINZEN, EIMELDINGEN UND FISCHINGEN

In den Gemeinden Binzen, Eimeldingen und Fischingen werden die Schnelltests durch den DRK Ortsverband Weil am Rhein-Haltingen durchgeführt. Sie finden im Wechsel montags von 17 bis 20 Uhr in den jeweiligen Gemeindehallen zunächst bis voraussichtlich Ende April statt: Kommenden Montag ist Eimeldingen (Reblandhalle, Im Ifang 26) an der Reihe, danach folgt Fischingen (Läufelberghalle, Schulstraße 7) und dann Binzen (Gemeindehalle, Schulstraße 7).

Zusätzlich können sich die Bürger der drei Gemeinden jeweils dienstags und donnerstags, 17 bis 20 Uhr, und samstags, 10 bis 14 Uhr, im Haus der Volksbildung in Weil am Rhein kostenlos testen zu lassen. Weitere Infos unter www.drk-weilamrhein-haltingen.de.

MAULBURG

Ein Gratis-Schnelltestangebot gibt es auch in Maulburg. Jeder Bürger kann sich unter Tel. 07622/399 124 für einen Schnelltest in den DRK- Räumlichkeiten, Belchenstraße 5, anmelden. Die Termine sind mittwochs von 16.30 bis 18.30 und freitags von 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen zum Ablauf gibt es auf www.maulburg.de unter „Aktuelles/Corona-Meldungen“.

STEINEN

Die Gemeinde Steinen bietet Schnelltests für ihre Einwohner im Mühlehof, Mühlenweg 3, an. Die Tests finden ohne vorherige Anmeldung jeweils am Montag und Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr statt. Weitere Infos auf der städtischen Website unter „Aktuelles“.

ZELL IM WIESENTAL

Wer sich in Zell im Wiesental testen lassen will, sollte telefonisch einen Termin vereinbaren – die Nummer: 07625/300. Die Tests werden bei Dr. med. Andreas Koch, Schopfheimer Straße 53, ausgeführt, die Termine entsprechen den üblichen Sprechzeiten: Montag und Freitag, 7 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 7 bis 11.30 Uhr.

INZLINGEN

Eine Anlaufstelle für die kostenlosen Schnelltests in Inzlingen ist die Arztpraxis von Sergej Derks, Dorfstraße 19 a. Die Terminvereinbarung erfolgt unter Tel. 07621/49 490. Die Termine: Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr.

Zusätzlich zu der Arztpraxis gibt es kostenlose Schnelltests bei der Wasserschloss- Apotheke, Riehenstraße 47: Anmeldung unter Tel. 07621/126 00. Die Termine: Mittwoch und Samstag ab 13 Uhr. Der Bürgermeister Marco Mucheneberger erklärt: „Uns ist es wichtig so viele Bürgertests wie möglich zu machen.“ Mehr Informationen gibt es im Gemeindeblatt und der Gemeinde-Homepage unter www.inzlingen.de.

GRENZACH-WYHLEN

In Grenzach-Wyhlen sind am Dienstag die kostenlosen Schnelltests für Bürger gestartet. Wer sich testen lassen will, muss sich mit Termin zum Haus der Begegnung, Scheffelstraße 3 in Grenzach, begeben. Die Buchung erfolgt über www.grenzach-wyhlen.de/termin. Testzeiten: Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr. Mehr Informationen zum Prozedere der Schnelltests unter www.grenzach-wyhlen.de.

BAD BELLINGEN

Die Gemeinde Bad Bellingen hat zwei Arztpraxen als Anlaufstellen für kostenlose Schnelltests gewinnen können. Eine ist die Praxis von Barbara Hoffmann-Hotz, Hebelweg 2. Die Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt unter Tel. 07635/1019. Außerdem bietet Petra Fischbach in ihrer Praxis, Ebnetstraße 3, Tests an. Eine Terminvereinbarung findet unter Tel. 07635/1707 statt. Die Termine: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, montags und donnerstags auch von 17 bis 19 Uhr.

SCHLIENGEN

Die kostenlosen Schnelltests in Schliengen sind am Mittwoch gestartet. Bürger können mittwochs von 9 bis 12 Uhr ohne Anmeldung zum Bürger- und Gästehaus Schliengen am Nidauer Platz kommen und sich testen lassen. Weitere Infos unter www.schliengen.de

VORDERES KANDERTAL

Der DRK Ortsverein Wollbach bietet Schnelltests für das Vordere Kandertal an, also für alle Bürger aus Wollbach, Holzen, Wittlingen, Schallbach und Rümmingen. „Falls es weiterhin kostenlose Tests gibt, werden wir im April weiter machen“, sagte Bereitschaftsleiter Martin Winkler im Gespräch mit unserer Zeitung.

Diese finden immer mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr statt. Samstags in der Wollbacher Kandertalhalle, Schulstraße 12, mittwochs wechselt der Ort zwischen Wittlingen (Gemeindehalle, Rathausplatz 1), Schallbach (Gemeindesaal, Dorfstraße 6) und Rümmingen (Gemeindehalle, Schulweg 2). Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Facebook-Seite des DRK Ortsvereins Wollbach.

EFRINGEN-KIRCHEN, KANDERN, SCHWÖRSTADT

Weitere Gemeinden planen derzeit kostenlose Bürgerschnelltests, darunter Efringen-Kirchen, Kandern und Schwörstadt. Wobei in Efringen-Kirchen die Tests für die Schulen in dieser Woche gestartet sind.

Die Bürgermeisterin von Kandern, Simone Penner, erklärt: „Die Stadt Kandern ist am Planen und Prüfen der Machbarkeit.“ Informationen, ab wann die Schnelltests in diesen Gemeinden angeboten werden, gibt es auf den jeweiligen städtischen Homepages.